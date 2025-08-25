محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام ، والذي يضم 10 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز والتعرف علي معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملفات العمل المختلفة.

إطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي والتقي بعدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح مشدداً علي العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبالهم وتقديم الخدمة بصورة مميزة وفي اسرع وقت ممكن.

كما شدد المحافظ على ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتماماً خاصاً.