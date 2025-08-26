لضبط منظومة العمل.. إحالة 9 من العاملين المقصرين بمركز الحسينية للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز الحسينية لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 8 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية سعود التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية سعود التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.