دون إصابات.. تحطم 6 سيارات في إنهيار سور شركة البلاستيك شرقي الاسكندرية

تحطمت 6 سيارات اثر سقوط سور شركة البلاستيك في منطقة فيكتوريا التابعة لحي المنتزه اول شرقي الإسكندرية وذلك دون إصابات بين المارة.

وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية والاجهزة المعنية بحي المنتزه اول لازالة انقاض السور من محيط الشركة.

وبدات الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من حي المنتزه اول بسقوط اجزاء من سور شركة البلاستيك مما ادى إلى تلف وتحطم ٦ سيارات وذلك دون إصابات.

وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية والاجهزة المعنية بحي المنتزه اول برئاسة المهندسة سحر شعبان لازالة الانقاض ورفع مخلفات السور من محيط الشركة ورفعها على الفور.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.