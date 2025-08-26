خالد جاد الله: طريقة لعب بن شرقي مع الأهلي تشبه اللاعبين المعتزلين

علَقَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم من أصل 3 مباريات فقط خاضها حتى الآن ، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2-2.

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام غزل المحلة بسبب الدفع بعمر كمال عبد الواحد في التشكيل الأساسي كظهير أيمن رغم ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة ، فكان من الأفضل الاعتماد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن وأحمد نبيل كوكا كظهير أيسر.

وأضاف: المغربي أشرف بن شرقي افتقد التركيز أمام غزل المحلة ، وطريقة لعبه خلال المباراة تشبه اللاعبين المعتزلين في مباريات كرة القدم الخماسية ، ولم يكن مؤثراً على مرمى عامر محمد عامر حارس مرمى غزل المحلة.