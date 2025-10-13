وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية

وصلت منذ قليل، الطائرة الرئاسية الأمريكية، التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصحبة نسور الجو المصرية من الطائرات التي ترحب بالرئيس الأمريكي.

وغادر منذ قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطار بن جوريون، متوجها إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته في الكنيست الإسرائيلي، شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

وأضاف ترامب: هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".