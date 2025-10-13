علاقة ترامب .. تفاصيل اعتذار إيران عن قمة شرم الشيخ للسلام

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن الحضور لقمة شرم الشيخ للسلام لأن الدعوة وجهت من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن توجه الدولة المصرية للسلام والتنمية يهدف إلى رفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أفضل لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إن الأفضل هو توجيه الإنفاق لصالح المواطن وليس على الحروب، مؤكدًا أن مصر بلد تستحق كل الخير ولم تتحدث يومًا عن إيذاء أي دولة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر عنه أي لفظ يسيء إلى أحد، مشددًا على أهمية النظر إلى المستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار، موضحًا أن الرئيس السيسي سيهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل.



أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي لتحقيق السلام بالمنطقة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ للسلام يُعد أمرًا مهمًا، لأنه يساهم في تهدئة التوتر بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن مكالمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام في المنطقة بأكملها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إنه لو كانت اتفاقية السلام قد وُقعت بين فلسطين وإسرائيل منذ عام 1979 لما اندلعت الحروب لاحقًا، مضيفًا أن ما لم يتحقق عام 1979 يتحقق اليوم في عام 2025.

وأضاف أن التعايش بين شعوب المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال السلام، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الحل الحقيقي لتحقيق هذا السلام، وأن نتنياهو يدرك جيدًا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون دولة فلسطينية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤكد في كلمته اليوم على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.