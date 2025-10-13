قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
علاقة ترامب .. تفاصيل اعتذار إيران عن قمة شرم الشيخ للسلام

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن الحضور لقمة شرم الشيخ للسلام لأن الدعوة وجهت من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن توجه الدولة المصرية للسلام والتنمية يهدف إلى رفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أفضل لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إن الأفضل هو توجيه الإنفاق لصالح المواطن وليس على الحروب، مؤكدًا أن مصر بلد تستحق كل الخير ولم تتحدث يومًا عن إيذاء أي دولة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر عنه أي لفظ يسيء إلى أحد، مشددًا على أهمية النظر إلى المستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار، موضحًا أن الرئيس السيسي سيهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل. 


أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي لتحقيق السلام بالمنطقة.. فيديو 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ للسلام يُعد أمرًا مهمًا، لأنه يساهم في تهدئة التوتر بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن مكالمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام في المنطقة بأكملها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إنه لو كانت اتفاقية السلام قد وُقعت بين فلسطين وإسرائيل منذ عام 1979 لما اندلعت الحروب لاحقًا، مضيفًا أن ما لم يتحقق عام 1979 يتحقق اليوم في عام 2025.

وأضاف أن التعايش بين شعوب المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال السلام، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الحل الحقيقي لتحقيق هذا السلام، وأن نتنياهو يدرك جيدًا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون دولة فلسطينية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤكد في كلمته اليوم على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ابراهيم فايق

العمدة.. إبراهيم فايق يفاجئ جمهوره بضيف حلقة اليوم

اولمو

برشلونة يكشف عن مدة غياب داني أولمو وموقفه من الكلاسيكو

لامين يامال

حقيقة عرض الهلال السعودي لضم لامين يامال

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

