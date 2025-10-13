إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشبرا الخيمة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق محور العصار الجديد بشبرا الخيمة؛ بسبب السرعة الزائدة.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.



من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بالسطو على عمال بنزينة وسرقة مبالغ مالية أثناء ذهابهم لتوريدها لمكتب بريد بمنطقة كريستال عصفور دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود معلومات إلى المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من عمال بنزينة بقيام 4 متهمين بإشهار أسلحة نارية بوجههم وسرقتهما أثناء ذهابهم لتوريد مبالغ مالية لمكتب بريد ناحية منطقة كريستال عصفور دائرة القسم.



كشفت التحريات بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص أحدهما كان يعمل بمحطة البنزين بمنطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب وتم تركه محل عمله منذ فترة.



ودلت التحريات على أن المتهم قام بالتخطيط هو و3 آخرين لسرقة مبالغ مالية أثناء قيام العمال بتوريدها لعلمه بخط سيرها وقاموا بحيازة أسلحة نارية 4 فرد خرطوش محلي الصنع، وعند رؤية الدراجة النارية "توك توك" والتهدئة بالقرب من مطب صناعي بشارع كريستال عصفور، قامو بإشهار الأسلحة النارية في وجه مستقليها وسرقة المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما وفرو هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة تم ضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.