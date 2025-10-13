قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشبرا الخيمة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق محور العصار الجديد بشبرا الخيمة؛ بسبب السرعة الزائدة.
 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.
 

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بالسطو على عمال بنزينة وسرقة مبالغ مالية أثناء ذهابهم لتوريدها لمكتب بريد بمنطقة كريستال عصفور دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود معلومات إلى المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من عمال بنزينة بقيام 4 متهمين بإشهار أسلحة نارية بوجههم وسرقتهما أثناء ذهابهم لتوريد مبالغ مالية لمكتب بريد ناحية منطقة كريستال عصفور دائرة القسم.


كشفت التحريات بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص أحدهما كان يعمل بمحطة البنزين بمنطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب وتم تركه محل عمله منذ فترة.
 

ودلت التحريات على أن المتهم قام بالتخطيط هو و3 آخرين لسرقة مبالغ مالية أثناء قيام العمال بتوريدها لعلمه بخط سيرها وقاموا بحيازة أسلحة نارية 4 فرد خرطوش محلي الصنع، وعند رؤية الدراجة النارية "توك توك" والتهدئة بالقرب من مطب صناعي بشارع كريستال عصفور، قامو بإشهار الأسلحة النارية في وجه مستقليها وسرقة المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما وفرو هاربين.
 

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة تم ضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القليوبية تصادم شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة

مسئولة باليونسكو تشيد بريادة مصر في مجال تدريب المعلمين والتحول الرقمي

استخرج شهادة الجيش

كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبيل

رئيس الوزراء مارك كارني

رئيس الوزراء كندا يرحب بإطلاق سراح الرهائن ويدعو للالتزام بوقف الحرب بغزة

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد