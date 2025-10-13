سفير فلسطين لدى القاهرة: قمة شرم الشيخ خطوة شجاعة لتثبيت وقف الحرب وضمان استدامة السلام

أكد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن ما يريده الشعب الفلسطيني من القمة التي تُعقد في شرم الشيخ هو الكثير، وفي مقدمة ذلك تثبيت وقف الحرب وضمان استدامة هذا الوقف.



وأشار السفير الفلسطيني إلى أن القمة التي دعت إليها مصر بهذا الحشد الدولي تمثل “خطوة شجاعة وذكية جدًا” من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير ضمانات دولية، وخاصة أمريكية، لعدم العودة إلى الحرب مجددًا، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم الجهود العربية والدولية للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.



وأضاف اللوح أن مصر بالنسبة لفلسطين ليست مجرد وسيط، بل شريك تاريخي منذ بداية القضية الفلسطينية، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني للدور المصري، وكذلك للأدوار القطرية والتركية والعربية، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة لدعم القضية.



وأوضح أن قمة شرم الشيخ “تعد ثمرة جهود وتراكمات كبيرة بُذلت على مدار العامين والسنوات الماضية”، مشيرًا إلى أن الحديث لا يقتصر على الإغاثة أو إعادة الإعمار فحسب، بل يمتد إلى وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومستقبله.