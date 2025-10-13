قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس الأمريكي والمشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام”
الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير فلسطين لدى القاهرة: قمة شرم الشيخ خطوة شجاعة لتثبيت وقف الحرب وضمان استدامة السلام

السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة
أ ش أ

أكد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن ما يريده الشعب الفلسطيني من القمة التي تُعقد في شرم الشيخ هو الكثير، وفي مقدمة ذلك تثبيت وقف الحرب وضمان استدامة هذا الوقف.


وأشار السفير الفلسطيني إلى أن القمة التي دعت إليها مصر بهذا الحشد الدولي تمثل “خطوة شجاعة وذكية جدًا” من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير ضمانات دولية، وخاصة أمريكية، لعدم العودة إلى الحرب مجددًا، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم الجهود العربية والدولية للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.


وأضاف اللوح أن مصر بالنسبة لفلسطين ليست مجرد وسيط، بل شريك تاريخي منذ بداية القضية الفلسطينية، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني للدور المصري، وكذلك للأدوار القطرية والتركية والعربية، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة لدعم القضية.


وأوضح أن قمة شرم الشيخ “تعد ثمرة جهود وتراكمات كبيرة بُذلت على مدار العامين والسنوات الماضية”، مشيرًا إلى أن الحديث لا يقتصر على الإغاثة أو إعادة الإعمار فحسب، بل يمتد إلى وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومستقبله.

السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة القمة التي تُعقد في شرم الشيخ وقف الحرب الرئيس عبد الفتاح السيسي

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى وتشغيل مركز شباب "عرابة أبو الدهب"

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى

الدكتورة حنان

استقالة أمينة المرأة بحزب "حماة وطن" في الوادي الجديد

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

