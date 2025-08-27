محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

وجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بحزم بتنفيذ الإزالة في المهد،و تطبيق القانون بحسم على الجميع دون استثناء.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة حملاتها المكثفة لإزالة المخالفات حيث تم تنفيذ حملة إزالة لحالتين بناء مخالف عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانيه وحوائط وشدة خشبية لإقامة هنجر مخالف بجمعية المهندسين العرب علي مساحة ١٠٠٠ متر مقام داخل سور من الطوب الأبيض الدبش ببوابه 7 وتمت الإزالة للحالتين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمركز بلبيس.

وفي مركز مشتول السوق تم تنفيذ أعمال إزالة بالوحدة المحلية بالمنير عبارة عن سور مقام بالدبش الابيض وتطبيق القانون علي المتعدين وفي مركز ديرب نجم تم تنفيذ حالة إزالة بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا بعزبة أبو قطيم ، أسفرت عن ازالة سور بالدبش وغرفتين بدون عرش على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.