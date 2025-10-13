قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية مع أحد الركاب.. صور

نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

جرى إحباط محاولة التهريب أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي، حيث اشتبه محمود الشيشيني رئيس الوردية في الراكب ن.ص.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، مدعيا أنه "فني ألوميتال" ويحمل عدة للألوميتال ، وبمطالعة جواز سفره تبيّن كثرة تردده على السفر خلال فترات متقاربة، كان آخرها بتاريخ 6 أكتوبر 2025.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد علي حنيش رئيس قسم الفحص بالأشعة، و أشرف صفاء الدين مأمور الفحص وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بالاشتباه في حقيبتين تخصان الراكب لوجود أجسام غريبة وكثافات معتمة.

وبالعرض على هشام عقل مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد معتز وأميرة محمود مأموري الحركة ومحمود الشيشيني رئيس الوردية وبحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي، لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 4092  قطعة من المستلزمات والأدوات الطبية الخاصة بجراحة العظام، كانت مخفاة بين عدد يدوية ومسامير بغرض التمويه.

وقدرت قيمة المضبوطات ب مليون و132 ألفًا و500 جنيه.

وتُقدر التعويضات الجمركية المستحقة بـ 4 مليون و265 ألف جنيه.

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2025، وتم إيداع الحرز بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورسامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

مطار الاسكندرية الجمارك ضبطيات جمركية تهريب

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
