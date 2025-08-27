قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب
طفلة الشيبسي تتصدر السوشيال ميديا.. ووالدها: بنتي حنينة بالفطرة
برلمانية: زيارة رئيس الإمارات لمصر تدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية
بتكلفة 7.8 مليون جنيه .. افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بالمنيا لخدمة المواطنين
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و847 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، وفي إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث المراكز التكنولوجية.

وأكد المحافظ أن افتتاح المركزين التكنولوجيين بكل من سمالوط والمنيا يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين في بني مزار وأبوقرقاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع دورة تقديم الخدمة، وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيًا بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح عن المركز المقام على مساحة 460 مترًا مربعًا، ويضم 13 شباكًا لتلقي الطلبات، ومكاتب إدارية تشمل: الشئون القانونية، الاستعلامات، الخزينة، والأرشيف، إضافة إلى قاعة استقبال للمواطنين تستوعب أكثر من 250 مواطنًا يوميًا، مع توفير مدخل خاص ورامب لذوي الهمم لتسهيل الحركة.

كما تم تزويد المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية، من بينها نظام النداء الآلي المجهز بسماعات صوتية وشاشات عرض، إلى جانب لوحات إرشادية لاستخراج المستندات. ويقدم المركز نحو 82 خدمة حكومية متنوعة، في إطار فصل طالب الخدمة عن مقدمها، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وميسرة.

المنيا محافظ المنيا المركز التكنولوجي افتتاح

الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
تارا عماد
هنا الزاهد
تارا عماد
