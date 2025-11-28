دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الملكي

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل من مقر إقامتها بأحد الفنادق بمدينة الرياط، إلى ملعب مولاي الحسن؛ استعدادًا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الجيش الملكي

يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي مباشرة من ملعب مولاي الحسن إلى مطار الرباط عقب انتهاء المباراة، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

مواجهات الأندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب ضد كلا من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مرة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كلا من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.