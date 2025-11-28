قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الملكي

إسلام مقلد

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل من مقر إقامتها بأحد الفنادق بمدينة الرياط، إلى ملعب مولاي الحسن؛ استعدادًا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الجيش الملكي

يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي مباشرة من ملعب مولاي الحسن إلى مطار الرباط عقب انتهاء المباراة، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

مواجهات الأندية المغربية 

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب ضد كلا من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مرة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كلا من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

لتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في التخصصات الطبية الدقيقة.. انطلاق المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الدولية لجراحي الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

