قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة المنيا تطلق مبادرة دعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD»

مبادرة دعم أطفال فرط الحركة
مبادرة دعم أطفال فرط الحركة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري باعتباره نواة المستقبل، مشددًا على أهمية تعزيز البرامج والمبادرات التي تعنى بالصحة النفسية للأطفال جنبًا إلى جنب مع صحتهم الجسدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري منذ الصغر.

وفي هذا السياق، شهد اللواء أركان حرب دكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، انطلاق فعاليات مبادرة دعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، والتي تنظمها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جامعة دراية، وذلك تنفيذًا لتوصيات وزارة التنمية المحلية ولجنة حماية الطفل لدعم حقوق الأطفال بالمحافظات.

وفي كلمته، أوضح السكرتير العام أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يُعد من المشكلات المزمنة التي تصيب نسبة كبيرة من الأطفال وتستمر معهم حتى مرحلة البلوغ، ما يستدعي التدخل المبكر لمعالجتها للحد من آثارها السلبية على الطفل وأسرته والمجتمع.

من جانبها، أكدت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، أن المبادرة تأتي ضمن أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لنشر الوعي بمثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية.

وأوضحت الدكتورة إيمان ماهر زهران، أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة دراية، أن المبادرة تهدف إلى تعريف المجتمع باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتوعية بأسبابه النفسية وطرق التعامل معه، من خلال برامج سلوكية وعلاجية تحت إشراف الأطباء المتخصصين، بما يسهم في دعم الأطفال وتمكين أسرهم من تجاوز التحديات.

شهد الفعاليات الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل، وعماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة.

المنيا محافظ مبادرة فرط الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد