تسليم 27 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في إنجاز ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق استقرار عمراني مستدام، ويحافظ على حقوق الدولة، مع التيسير على المواطنين، والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وفى هذا السياق، تم تسليم 27 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار اللواء كدواني، إلى أن المحافظة تمضي قدمًا في هذا الملف الحيوي، وستواصل تسليم دفعات جديدة من العقود تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن غلق ملف التقنين يعد من أولويات الدولة لما يحققه من مصلحة عامة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.