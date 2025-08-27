ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

هزّت واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم في محافظة المنيا الرأي العام، بعدما كشفت التحقيقات أن زوجة الأب قامت بقتلهم عبر وضع مبيد حشري شديد السمية في الخبز.

وأوضحت النيابة أن المادة المستخدمة تُعرف بـ"الكلوروفينابير"، وهي من أخطر المواد السامة التي تؤدي إلى توقف الأعضاء الحيوية، ولا يتوافر لها ترياق.

وفي تصريحات خاصة، كشف الدكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهني والبيئي، أن إنقاذ الضحايا كان ممكنًا فقط إذا نُقلوا إلى المستشفى خلال ساعتين من تناول المادة، قبل امتصاصها في الدم.

وأكد ضرورة إنشاء وحدات سموم في جميع المستشفيات الرئيسية بالمحافظات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.