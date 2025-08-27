حملات تموينية مكثفة وتحرير 62 مخالفة متنوعة بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا ، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، للتصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية وضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 41 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 21 محضرًا متنوعًا في مجال الأسواق، منها محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى محاضر تجار تموينيين وعدم الإعلان عن الأسعار.

