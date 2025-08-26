بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

شغلت قضية أطفال المنيا الرأي العام خلال الأيام الماضية بسبب وفاتهم الغريبة.

توفي 6 اطفال وأبيهم بعد التسمم بمادة كيميائية خطيرة تسمي الكوروفينابير و توجد في المبيدات الحشرية ويتفق الأطباء على أن الاكتشاف المبكر يرفع احتمالات إنقاذ الضحايا بشكل كبير.

ووفقا لما جاء في موقع mountsinai نكشف لكم أهم العلامات التى تساعد في اكتشاف التسمم بسرعة.

أعراض التسمم

قد تشمل أعراض التسمم ما يلي:

حدقات كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا

ضربات قلب سريعة أو بطيئة جدًا

التنفس السريع أو البطيء جدًا

سيلان اللعاب أو جفاف الفم الشديد

آلام في المعدة، غثيان، قيء، أو إسهال

النعاس أو فرط النشاط

ارتباك

الكلام غير الواضح

حركات غير منسقة أو صعوبة في المشي

صعوبة التبول

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة

حروق أو احمرار في الشفاه والفم نتيجة شرب السم

رائحة الفم الكيميائية

حروق أو بقع كيميائية على الشخص أو الملابس أو المنطقة المحيطة بالشخص

ألم صدر

صداع

فقدان البصر

النزيف التلقائي

زجاجات حبوب فارغة أو حبوب متناثرة في كل مكان

قد تُسبب مشاكل صحية أخرى بعض هذه الأعراض ​​ومع ذلك إذا كنت تشك في تعرض شخص ما للتسمم، فعليك التصرف بسرعة.

لا تُسبب جميع السموم أعراضًا فورية وأحيانًا تظهر الأعراض ببطء أو بعد ساعات من التعرض.