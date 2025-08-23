حالتهم مستقرة.. إصابة 11 شخصا بالتسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنيا

أصيب 11 شخصا بالمغص والقيء وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة اليوم السبت، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتلقي إشارة من المستشفى العام بوصول 11 شخصا إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بإحدى قرى مركز ديرمواس، مما أسفر عن إصابة كلثوم. ج 45 سنة، وعلي. ج 41 سنة، وفاطمة. ر22 سنة، ورحمة. ع 17 سنة، وشهد. ع 14 سنة، ومحمد. ع11 سنة، ومروة. م 7 سنوات، ورحمة . م 11 سنة، واسماء. م 16 سنة، ودعاء. م 13 سنه، وأدم. ع 12 سنة بالتسمم الغذائي وأعراض قئ ومغص.

وأوضح مصدر انه بعد تلقي جميع الحالات العلاج استقرت حالتهم الصحية بعد أن تم وضعهم تحت الملاحظة وإجراء عمليات غسيل معوي لهم لعودتهم إلى المنزل وممارسة حياتهم بصورة طبيعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.