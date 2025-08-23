قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف المطور

محافظ المنيا يتفقد مجمع المواقف المطور
محافظ المنيا يتفقد مجمع المواقف المطور
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع المواقف المطور على طريق مصر – أسوان الزراعي، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الحضري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة التجهيزات النهائية للمشروع، والتي تسير على قدمٍ وساق، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية. وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة النقل وتخفيف التكدسات المرورية داخل مدينة المنيا.

مجمع المواقف المطور

الجدير بالذكر أن مجمع المواقف يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص، ويخدم مراكز جنوب المحافظة (ملوي – ديرمواس – أبو قرقاص) بالإضافة إلى خطوط المحافظات (القاهرة – بني سويف – أسيوط)، كما يشمل المشروع نقل موقف “هدى شعراوي” إلى الموقع الجديد، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ المنيا مجمع المواقف المطور منظومة النقل سيولة مرورية موقف المحافظات

