المنيا: مستمرون في تعزيز قيم المواطنة داخل 44 قرية بأنشطة فنية وثقافية ورياضية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تعزيز قيم وممارسات المواطنة الحقيقية، من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية الهادفة، التي تسعى لترسيخ الانتماء والمشاركة الفعّالة في عملية التنمية.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تواصل تفعيل برنامج المواطنة في 44 قرية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح كدواني أن فعاليات البرنامج تتضمن ندوات توعوية، وأنشطة فنية وثقافية ورياضية، تستهدف جميع الفئات العمرية، بهدف نشر ثقافة المواطنة الحقيقية، وغرس القيم الوطنية داخل الأسرة والمجتمع المحلي.

وأضاف أن البرنامج يعمل على ترسيخ مفهوم الوحدة والتكاتف باعتبارهما الركيزة الأساسية لقوة المجتمع، سواء في مواجهة التحديات أو في تحقيق الإنجازات، مؤكداً أن ترسيخ قيم المواطنة يبدأ من التعليم والتوعية، وأن لكل فرد دورًا محوريًا في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

