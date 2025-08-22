قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
تسريب أسطوانة غاز يحدث صوتا مدويا في مطار القاهرة
12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟
السمسمية والحناء.. موروث السويس بين المقاومة والفرح الشعبي في معرض الكتاب الثالث
بقيادة رويز .. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام
الليلة.. العاشرة في رحلة داخل دار الكتب للحديث عن الوثائق النادرة وخرائط العالم القديم
قصير النظر.. خطيب المسجد الحرام: الإنسان يحاول استكشاف ما وراء الحجب
محافظات

المنيا .. افتتاح 4 مساجد جديدة | صور

افتتاح 4 مساجد بالمنيا
ايمن رياض

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز مغاغة وبني مزار وملوي وأبوقرقاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لإعمار وتطوير بيوت الله.

شملت الافتتاحات: مسجد الرحمة بقرية السواهجة بمركز ملوي، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور عمر خليفة وكيل الوزارة، ومسجد السلام بقرية إتليدم أبوقرقاص، وخطب الجمعة الشيخ برهام خفاجي مدير الإدارة، ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بني مزار، وخطب الجمعة الشيخ عاطف عبد الحليم مدير الإدارة، ومسجد الشهيد بقرية طنبدي مغاغة، وألقى الخطبة الشيخ رضا طنطاوي مدير إدارة الأوقاف.

أكدت مديرية الأوقاف أن افتتاح هذه المساجد يأتي في سياق اهتمام الدولة بتوفير بيئة روحية وإيمانية ملائمة للمواطنين، ودعماً لرسالة الوسطية والتسامح التي تتبناها الجمهورية الجديدة، وحرصًا على تعزيز قيم المواطنة والتعايش الإنساني.

وشهدت الافتتاحات مشاركة واسعة من أهالي القرى والقيادات التنفيذية والدينية، في مشهد يؤكد على قيام الدولة بدعم جهود الإعمار والتجديد لبيوت الله.
 

المنيا مساجد الأوقاف بيوت الله

