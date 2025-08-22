المنيا .. افتتاح 4 مساجد جديدة | صور

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز مغاغة وبني مزار وملوي وأبوقرقاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لإعمار وتطوير بيوت الله.

شملت الافتتاحات: مسجد الرحمة بقرية السواهجة بمركز ملوي، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور عمر خليفة وكيل الوزارة، ومسجد السلام بقرية إتليدم أبوقرقاص، وخطب الجمعة الشيخ برهام خفاجي مدير الإدارة، ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بني مزار، وخطب الجمعة الشيخ عاطف عبد الحليم مدير الإدارة، ومسجد الشهيد بقرية طنبدي مغاغة، وألقى الخطبة الشيخ رضا طنطاوي مدير إدارة الأوقاف.

أكدت مديرية الأوقاف أن افتتاح هذه المساجد يأتي في سياق اهتمام الدولة بتوفير بيئة روحية وإيمانية ملائمة للمواطنين، ودعماً لرسالة الوسطية والتسامح التي تتبناها الجمهورية الجديدة، وحرصًا على تعزيز قيم المواطنة والتعايش الإنساني.

وشهدت الافتتاحات مشاركة واسعة من أهالي القرى والقيادات التنفيذية والدينية، في مشهد يؤكد على قيام الدولة بدعم جهود الإعمار والتجديد لبيوت الله.

