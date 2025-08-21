قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بتمهيد طريق عزبة 6 أكتوبر

محافظ المنيا خلال لقاء المواطنين
محافظ المنيا خلال لقاء المواطنين
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته الميدانية بمركز سمالوط، عدداً من أهالي المركز، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ أن الدولة تضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطن، موجهاً رؤساء القرى وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني بين المواطنين، والإنصات لمشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، موجهاً بتقديم إعانات مالية عاجلة ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة وآمنة.

كما وجه المحافظ رئيس المركز بالبدء في تمهيد وإعادة تأهيل طريق عزبة ٦ أكتوبر التابعة لمجلس قروي منقطين، استجابة لشكوى أحد المواطنين، لتيسير حركة سير المركبات والمارة، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والحد من وقوع الحوادث.

أوضح المهندس قاسم عويس رئيس مركز سمالوط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لاستكمال العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن بعض الخدمات الأساسية،  لافتا إلى انه فى إطار القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب يجري الانتهاء من المرحلة الأولى من إحلال وتجديد محطة مياه عرب الزينة وسيتم تسليمها خلال أسبوع، إلى جانب إحلال وتجديد محطة مياه عزبة بشرى التي تخدم 5 قرى (اطسا البلد – اطسا المحطة – الشعراوية – البيهو – جزيرة البيهو).

وفي قطاع الصرف الصحي، أضاف رئيس المركز انه يجري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية سمالوط البلد من خلال 7 شركات، حيث تم تنفيذ 7 كم من إجمالي 16 كم، إلى جانب أعمال الدفع النفقي بشرق المحطة وجار التوصيل من الخط القديم الى الجديد بطول 60 متراً، كما تم الانتهاء بنسبة 80% من أعمال محطة الصرف الصحي بمنطقة السلخانة القديمة، على أن يتم التسليم خلال أسبوعين.

وأكد رئيس المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات المحافظ لسرعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

المنيا محافظ المنيا سمالوط المواطن

