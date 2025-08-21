محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملاعب المدرسة الرسمية للغات

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية ختام الأنشطة الصيفية على مستوى الإدارات التعليمية، والتي استضافتها مدرسة حي النوادي الرسمية للغات بمدينة المنيا الجديدة، في إطار تنمية النشء والطلاب وصقل مواهبهم وإبداعاتهم، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تربوية هادفة.

وخلال الفعاليات، افتتح المحافظ ملعبين بالمدرسة بعد التطوير والتنجيل الصناعى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحديث البنية التحتية بالمدارس، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة، تدعم الأنشطة الرياضية والتربوية وترتقي بمستوى الخدمات التعليمية.

واستمع المحافظ إلى شرح من القائمين علي مكتبة المدرسة والأنشطة التي تقدمها المدرسة و تفقد معرض النادى الصيفى بالمدرسة.

شارك في الاحتفالية صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور جمال شحاته رئيس مجلس أمناء المديرية، والمهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز المنيا الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمديرية، ومديري الإدارات، وسارة محمد مديرة مدرسة حى النوادى الرسمية للغات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، إلى جانب طلاب المدرسة.

وأكد المحافظ في كلمته أن التعليم يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المنظومة التعليمية، في إطار استراتيجية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، مثمناً ما تحقق من إنجازات ملموسة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتطوير المدارس بقرى الريف المصري.

وتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية وموسيقية متميزة قدمها الطلاب، أبرزت مواهبهم وإبداعاتهم، كما تم عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الإعلام والتواصل، استعرض جولات وزيارات المحافظ للمدارس بالمراكز والقرى، وحرصه المستمر على متابعة العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتشجيع المبادرات والرؤى المستقبلية التي تسعى للارتقاء بمستوى التعليم.

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على تلبية رغبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور بالتقاط صور تذكارية، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهوده في دعم التعليم وخدمة أبناء المحافظة.