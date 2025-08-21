قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملاعب المدرسة الرسمية للغات

محافظ المنيا خلال الافتتاح
محافظ المنيا خلال الافتتاح
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية ختام الأنشطة الصيفية على مستوى الإدارات التعليمية، والتي استضافتها مدرسة حي النوادي الرسمية للغات بمدينة المنيا الجديدة، في إطار تنمية النشء والطلاب وصقل مواهبهم وإبداعاتهم، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تربوية هادفة.

وخلال الفعاليات، افتتح المحافظ ملعبين بالمدرسة بعد التطوير والتنجيل الصناعى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحديث البنية التحتية بالمدارس، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة، تدعم الأنشطة الرياضية والتربوية وترتقي بمستوى الخدمات التعليمية.

واستمع المحافظ إلى شرح من القائمين علي مكتبة المدرسة والأنشطة التي تقدمها المدرسة و تفقد معرض النادى الصيفى بالمدرسة.

شارك في الاحتفالية صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور جمال شحاته رئيس مجلس أمناء المديرية، والمهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز المنيا الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمديرية، ومديري الإدارات، وسارة محمد مديرة مدرسة حى النوادى الرسمية للغات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، إلى جانب طلاب المدرسة.

وأكد المحافظ في كلمته أن التعليم يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المنظومة التعليمية، في إطار استراتيجية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، مثمناً ما تحقق من إنجازات ملموسة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتطوير المدارس بقرى الريف المصري.

وتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية وموسيقية متميزة قدمها الطلاب، أبرزت مواهبهم وإبداعاتهم، كما تم عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الإعلام والتواصل، استعرض جولات وزيارات المحافظ للمدارس بالمراكز والقرى، وحرصه المستمر على متابعة العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتشجيع المبادرات والرؤى المستقبلية التي تسعى للارتقاء بمستوى التعليم.

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على تلبية رغبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور بالتقاط صور تذكارية، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهوده في دعم التعليم وخدمة أبناء المحافظة.

المنيا محافظ المنيا حفل مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

المحافظ

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

مكملات غذائية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

هنادي مهنا

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد