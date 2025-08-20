قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا يكرم الريحاني لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون

رئيس الجامعه يكرم الريحاني
رئيس الجامعه يكرم الريحاني
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحضور الدكتور جمال صدقي عميد الفنون الجميلة، الدكتور إسلام الريحاني المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون تخصص تصوير لعام ٢٠٢٥، تقديراً لإسهاماته الأكاديمية وأعماله الفنية المتميزة.

وخلال اللقاء أشاد بما حققه الدكتور الريحاني من إنجازات تؤكد تميز الكوادر الأكاديمية والفنية بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، وقدرتها على المنافسة في المحافل الفنية محليًا ودوليًا، وتعكس بيئة أكاديمية خصبة تُشجع على الابتكار والتفوق، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل للفنانين والباحثين الشباب.

وأكد رئيس الجامعة تطلعه إلى ترسيخ الحضور الفني وتعزيز الأثر الإيجابي والبصمة الجمالية في بناء بيئة تعليمية محفِّزة بالحرم الجامعي، وتحويل الجامعة إلى ساحة نابضة بالإبداع، بحيث يغدو الجمال جزءًا أصيلاً من هويتها البصرية والثقافية باعتبارها إحدى أعرق الجامعات المصرية، لاسيما مع اقتراب احتفالها باليوبيل الذهبي.

مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل توفير الدعم والرعاية لكل المبدعين من أبنائها بما يسهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وفنية رائدة، واختتم اللقاء بتقديم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور الريحاني، وإهدائه درع الجامعة.

يذكر أن الدكتور إسلام الريحاني، له تاريخ حافل بالجوائز كأحد الشخصيات البارزة من جيل الفنانين المصريين المعاصرين، ومن أبرزها جوائز صالون الشباب بدار الأوبرا المصرية، وجوائز البنك الأهلي، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من 70 معرضاً محلياً ودولياً، وله مقتنيات في متحف الفن الحديث، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، كما مثّل مصر في إقامات فنية دولية في الهند وتايلاند وتركيا وألمانيا، وللريحاني أبحاث منشورة محلياً ودولياً حول الفن المفاهيمي، والتكوين المفتوح في فن التصوير المعاصر.
 

