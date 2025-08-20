قافلة “حياة كريمة” تقدم خدماتها لأكثر من 1200 مواطن بقرية صفط الغربية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة ، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، اشار الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، ان المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا، على مدار يومي 18 و19 أغسطس 2025، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1200 مواطن، وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قوافل طبية

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف في: الباطنة (223 حالة)، الجراحة (326 حالة)، النساء وتنظيم الأسرة (62 حالة)، الأطفال (305 حالات)، الأنف والأذن والحنجرة (84 حالة)، الجلدية (200 حالة)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 93 عينة دم، و71 عينة بول وبراز، إلى جانب 4 حالات موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنفيذ 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 181 مواطنًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ114 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.