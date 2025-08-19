قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنيا.. تحرير 40 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في حملات بالعدوة وبني مزار

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت حملتين مكبرتين للرقابة على الأغذية بمركزي العدوة وبني مزار، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والطب البيطري، وأسفرتا عن تحرير 40 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية.

أغذية فاسدة 

وأوضح الدكتور شادي أبو ضيف، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أن اهم المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في أماكن تداول الأغذية، وعدم حصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة،، فضلًا عن التحفظ على كميات من الأغذية الفاسدة.

