تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 318 مخالفة متنوعة

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 318 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 243 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف أو التجميع.

كما أوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 40 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 27 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات، وعدم مزاولة النشاط، والغش التجاري، بالإضافة إلى 8 مخالفات في مجال المواد البترولية.

