ضبط وتحرير 84 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية متنوعة، منها 63 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت(نقص وزن، عدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف وتجميع، عدم الاحتفاظ بالسجلات).

مخالفات تموينية

كما تم تحرير 21 مخالفة في الأسواق تضمنت (عدم الإعلان عن الأسعار، بيع أزيد من الأسعار المقررة، سلع مجهولة المصدر، ذبح خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادات صحية) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.