محافظ المنيا يقرر مد فترة التقديم لتراخيص الميكروباصات العاملة بالغاز الطبيعي

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكب) العاملة بالوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين – سولار)، لمدة شهر إضافي، استجابة لزيادة الطلب من المواطنين، على أن يكون آخر موعد لاستكمال إجراءات الترخيص هو 31 أكتوبر 2025.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي استكمالاً للقرار رقم (48) لسنة 2025، الخاص بفتح تراخيص سيارات الأجرة الميكروباص على خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية للقرى والمراكز والمدن بالمحافظة، لتبدأ خطوط السير من القرية إلى المركز التابع لها ثم إلى المراكز الأخرى، بما يسهم في تحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة، والحد من الاعتماد على سيارات الربع نقل في نقل الركاب.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مد فترة التقديم يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التراخيص الجديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين إدارة النقل والمواقف والإدارة العامة لمرور المنيا لتسهيل الإجراءات وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.

ودعا من يرغب في التقدم، للتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له، وتقديم طلبه بموجب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات من خلال المركز التكنولوجي المختص.