محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي

وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عقد تقنين أراضي أملاك دولة لأحد المواطنين عقب استكمال كافة الإجراءات وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك في استجابة سريعة للمواطنين الجادين في تنفيذ إجراءات التقنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد ، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ سير العمل داخل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا، للوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.



ووجه محافظ المنيا بتقديم الدعم اللازم للمواطنين الجادين في استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق في الوقت ذاته الاستقرار للمواطنين.

كما شدد اللواء "كدواني" على أهمية الالتزام بالشفافية والسرعة في إنهاء الإجراءات، مع الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، في إطار الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ لبعض المواطنين والاجابة على استفساراتهم، مثمناً سعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.



من جانبهم، عبر المواطنون عن امتنانهم بتواجد المحافظ وحرصه على الاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذا الاهتمام المتواصل وحرص المسؤولين على تلبية مطالبهم ويمنحهم شعورًا بالاحترام والتقدير.