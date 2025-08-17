قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا يتابع التجهيزات النهائية لمجمع المواقف

محافظ المنيا يتفقد الموقف الجديد
محافظ المنيا يتفقد الموقف الجديد
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية لمجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة المنيا، المقام على طريق القاهرة –أسوان الزراعي بجوار مركز شرطة النجدة، لخدمة مراكز الجنوب والمحافظات.

 ويأتي المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير خدمات النقل وتحسين البنية التحتية، وتنظيم المواقف الداخلية والخارجية، بما يسهم في تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، المقام على مساحة 6,000 متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص.

ويستهدف المجمع خدمة المواقف لمراكز الجنوب ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص إلى جانب المواقف المخصصة لخطوط المحافظات (القاهرة – بني سويف – أسيوط)، فضلًا عن نقل موقف هدى شعراوي ليدمج ضمن المجمع الجديد، في إطار خطة منظمة للقضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لافتًا إلى إعداد خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المواقف القائمة بأنحاء المحافظة، وإنشاء أخرى جديدة تُدار بأسلوب حضاري ومدعمة بأنظمة تشغيل حديثة وكاميرات مراقبة، مع وضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب.

وفي إطار الاستعدادات للتشغيل، وجه اللواء كدواني الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لاستكمال الأعمال النهائية تمهيدًا لافتتاح المشروع قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتي تشمل تجهيز دورات المياه والمجمعات الخدمية، ووضع صناديق القمامة للحفاظ على النظافة العامة، واستكمال أعمال الإنارة والتخطيط المروري لضمان تشغيل منظم وآمن.

من جانبه، أوضح عمر نور الدين حسين، مدير إدارة المواقف بالمنيا، أن ملف النقل شهد خطوات جادة منذ يوليو 2024، شملت فتح تراخيص سيارات الأجرة بمراكز وقرى المحافظة، وإحلال وتجديد سيارات البيك أب واقتصارها على نقل البضائع، وإدخال نحو 1000 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج للخدمة، بما يسهم في تحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل آمنة وآدمية للمواطنين.

وأضاف أن مجمع المواقف الجديد سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سيارة ميكروباص موزعة على النحو التالي: 400 سيارة لمركز ملوي، 300 لأبوقرقاص، 100 لديرمواس، و193 سيارة لخطوط المحافظات (75 للقاهرة، 53 لبني سويف، 65 لأسيوط).

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن سلسلة إنجازات بقطاع النقل، تضمنت تطوير مجمع مواقف ملوي، ومجمع مواقف المنيا الجديدة أمام مستشفى الجامعة بسعة 266 سيارة ميكروباص ومزود بمظلات وكافيتريا لخدمة المواطنين، بما يحقق السيطرة على المنظومة والحد من المواقف العشوائية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، والمهندس رامي حسني مدير وحدة التنمية الحضارية، وعمر نور الدين مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

