محافظات

المنيا: توريد 520 ألف طن من محصول القمح

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2025، محققًا إنجازًا كبيرًا بتوريد  520 ألفا و 494 طنا و 267 كيلو جراماً من القمح المحلي إلى 42 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، بزيادة قدرها حوالي 90 ألف طن بنسبة  137% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن المساحة المزروعة هذا الموسم أقل من السابقة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط الدولة في دعم المحصول الاستراتيجي الأول للأمن الغذائي، مشيدًا بالتعاون الفعال بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية التموين والأجهزة التنفيذية والمزارعين، والذي أسهم في تيسير عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن موسم التوريد بدأ في 13 أبريل الماضي ويختتم منتصف أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن التوريد تم وفق الاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة المحصول وجودته، بهدف تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات الدولة.

يُذكر أن محافظة المنيا حققت في موسم التوريد لعام 2024 المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي، مما يؤكد استمرارها في الحفاظ على مكانتها المتقدمة في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني

