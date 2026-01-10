قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول طبي بكفر الزيات: الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
برلمان

النائب محمود المنوفي: تنمية الصعيد وتعظيم الاستثمار في قنا ضمن أهم أولوياتي

النائب محمود المنوفي
النائب محمود المنوفي
محمد الشعراوي

أكد النائب محمود السيد المنوفى، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا والوقف ونجع حمادى بمحافظة قنا، أن تنمية الصعيد وخصوصا محافظة قناة على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

وثمن المنوفي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق أعلى نسبة تنمية في الوجة القبلي، مؤكدا أنه سيعمل مع الحكومة والجهات التنفيذية على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف أن تعظيم الاستثمار وخلق فرص جديدة في العديد من المجالات الاستثمارية في محافظة قنا أولوية لدى عمله النيابي في الفترة القادمة، مطالبا الحكومة بالعمل مع الجهات التشريعية والرقابية لتحقيق طموحات أهالي وأبناء الصعيد.

وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على دعم أعضاء مجلس النواب لتحقيق مطالب المواطنين لأن الهدف الرئيسي هو العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة في عموم محافظة قناة وخصوصا دائرته التي ينتمي لها.

وأشار النائب إلى أن أبرز الملفات التي سيوليها اهتماماً خاصاً تشمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة ، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

محمود السيد المنوفى مجلس النواب نجع حمادى تنمية الصعيد

