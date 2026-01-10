النائب محمود المنوفي: تنمية الصعيد وتعظيم الاستثمار في قنا ضمن أهم أولوياتي

أكد النائب محمود السيد المنوفى، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا والوقف ونجع حمادى بمحافظة قنا، أن تنمية الصعيد وخصوصا محافظة قناة على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

وثمن المنوفي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق أعلى نسبة تنمية في الوجة القبلي، مؤكدا أنه سيعمل مع الحكومة والجهات التنفيذية على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف أن تعظيم الاستثمار وخلق فرص جديدة في العديد من المجالات الاستثمارية في محافظة قنا أولوية لدى عمله النيابي في الفترة القادمة، مطالبا الحكومة بالعمل مع الجهات التشريعية والرقابية لتحقيق طموحات أهالي وأبناء الصعيد.

وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على دعم أعضاء مجلس النواب لتحقيق مطالب المواطنين لأن الهدف الرئيسي هو العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة في عموم محافظة قناة وخصوصا دائرته التي ينتمي لها.

وأشار النائب إلى أن أبرز الملفات التي سيوليها اهتماماً خاصاً تشمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة ، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.