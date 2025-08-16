أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، إزالة 205 حالات تعدٍ خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي شملت 39 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و88 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و13 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه الموجة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأوضح أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة المستمرة للموقف للتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة في المهد.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة 27 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التنمية المحلية، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت الماضى وتستمر حتى 22 أغسطس 2025، وتليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بـ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة ومواجهة أي تعديات جديدة فور وقوعها.