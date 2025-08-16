إعلان نتيجة المرحلة الأولى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية للعام 2025/ 2026

أعلنت جامعة المنيا الاهلية، المرحلة الأولى للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة المصرية عام 2025-2026 للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك وفقا للحدود الدنيا المعلنة لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية ان التنسيق جاء كالتالي:

- كلية الطب: 90.1562%

- كلية طب الأسنان: 87.9687%

- كلية العلاج الطبيعي: 83.125%

- كلية الصيدلة: 82.3437%

- كلية الهندسة: 68.125%

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: (علمي رياضة ) 61.09% – علمي علوم 72.3437%

- برنامج العلاقات العامة والاعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال: 53%.

وأوضح الدكتور ابو هشيمه مصطفى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية انه الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطباعة بطاقة الترشيح يتم من خلال الدخول على الرابط التالي بالرقم القومي:

https://www.minia.edu.eg/mnureg

- أو من خلال QR Code للموقع الموضح في نهاية الإعلان وعلى الطلاب المقبولين مبدئيا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لأنهاء اجراءات القيد وذلك وفقا للايام الاتية:

- الاحد 17/8/2025 الطلاب المرشحون لكليتي الطب - الهندسة.

- الاثنين 18/8/2025 الطلاب المرشحون كليتي االصيدلة - طب الاسنان

- الثلاثاء 19/8/2025 الطلاب المرشحون لكليات العلاج الطبيعى – الحاسبات والذكاء الاصطناعى - العلاقات العامة والإعلان.

وتشمل إجراءات القيد ما يلي: دفع المصروفات السنوية المعلن عنها للكلية او القسط الاول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) بالإضافة إلى (1500 جنيها قيمة التأمين الصحى للطالب (علماً بأن التأمين الصحى اجباري لجميع الطلاب) بالاضافة الى 1% مصروفات ادارية من اجمالى المصروفات الدراسية للطالب طبقا لكل كلية؛ وذلك من خلال اذن دفع بعد مراجعة الاوراق والسداد باحدى الطرق الاتية:

1. خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة، علما بان رسوم خدمة فوري هى :

- 2% من المبلغ المدفوع بحد اقصى 172 جنية في حالة الدفع الكاش

- 1.5% لكن بدون حد اقصي في حالة السداد بفورى باستخدام البطاقات البنكية

2. السداد في اى من فروع البنك الاهلى المصري دون اى رسوم.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1. بطاقة الترشيح يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكتروني لجامعة المنيا الأهلية

2. اصل + 2 صورة من ايصال سداد الرسوم الادارية

3. أصل + 2 صورة من ايصال سداد الرسوم الدراسية المقررة حسب الكلية المتقدم لها الطالب ووفقا لبطاقة الترشيح

4. أصل + 2 صورة من ايصال سداد رسوم التأمين الصحى عن العام الجامعى.

5. أصل + 2 صورة من شهادة نجاح الثانوية العامة

6. أصل + 2صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

7. عدد 6 صورة شخصية حديثة.

8. عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر أو جواز السفر.

9. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

10. ب 100 جنيه طوابع بريد.

11. عدد (1) حافظة بلاستيك بكبسولة.

12. عدد (10) ظرف ابيض ربع فلوسكاب.