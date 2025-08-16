قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان نتيجة المرحلة الأولى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية للعام 2025/ 2026

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا الاهلية، المرحلة الأولى للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة المصرية عام 2025-2026 للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك وفقا للحدود الدنيا المعلنة لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية ان التنسيق جاء كالتالي:
- كلية الطب: 90.1562%
- كلية طب الأسنان: 87.9687%
- كلية العلاج الطبيعي: 83.125%
- كلية الصيدلة: 82.3437%
- كلية الهندسة: 68.125%
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: (علمي رياضة )  61.09% – علمي علوم 72.3437%
- برنامج العلاقات العامة والاعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال: 53%. 

وأوضح الدكتور ابو هشيمه مصطفى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية انه الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطباعة بطاقة الترشيح يتم من خلال الدخول على الرابط التالي بالرقم القومي: 
https://www.minia.edu.eg/mnureg

- أو من خلال QR Code  للموقع  الموضح في نهاية الإعلان وعلى الطلاب المقبولين مبدئيا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لأنهاء اجراءات القيد وذلك وفقا للايام الاتية:

- الاحد 17/8/2025 الطلاب المرشحون لكليتي الطب - الهندسة. 
- الاثنين 18/8/2025 الطلاب المرشحون كليتي االصيدلة - طب الاسنان
- الثلاثاء 19/8/2025 الطلاب المرشحون لكليات العلاج الطبيعى – الحاسبات والذكاء الاصطناعى  - العلاقات العامة والإعلان.

وتشمل إجراءات القيد ما يلي: دفع المصروفات السنوية المعلن عنها للكلية او القسط الاول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) بالإضافة إلى (1500 جنيها قيمة التأمين الصحى للطالب (علماً بأن التأمين الصحى اجباري لجميع الطلاب) بالاضافة الى 1% مصروفات ادارية من اجمالى المصروفات الدراسية للطالب طبقا لكل كلية؛ وذلك من خلال اذن دفع بعد مراجعة الاوراق والسداد باحدى الطرق الاتية:

1. خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة، علما بان رسوم خدمة فوري هى : 
-  2%  من المبلغ المدفوع بحد اقصى 172 جنية في حالة الدفع الكاش
-  1.5%  لكن بدون حد اقصي في حالة السداد بفورى باستخدام البطاقات البنكية
2. السداد في اى من فروع البنك الاهلى المصري دون اى رسوم.

ثانياً: المستندات المطلوبة:
1. بطاقة الترشيح يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكتروني لجامعة المنيا الأهلية
2. اصل + 2 صورة من ايصال سداد الرسوم الادارية
3. أصل + 2 صورة من ايصال سداد الرسوم الدراسية المقررة حسب الكلية المتقدم لها الطالب ووفقا لبطاقة الترشيح
4. أصل + 2 صورة من ايصال سداد رسوم التأمين الصحى عن العام الجامعى.
5. أصل + 2 صورة من  شهادة نجاح الثانوية العامة 
6. أصل + 2صورة من  شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.
7. عدد 6 صورة شخصية حديثة.
8. عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر أو جواز السفر.
9. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.
10.  ب 100 جنيه طوابع بريد.
11. عدد (1) حافظة بلاستيك  بكبسولة.
12. عدد (10) ظرف ابيض ربع فلوسكاب.

المنيا جامعة الأهلية الكليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

غرفة شركات السياحة

بدء الإجراءات مبكرا ..السياحة توقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

محطة بحوث جنوب سيناء

من المخلفات الزراعية .. تطوير تقنيات لتصنيع أعلاف عالية القيمة الغذائية

جنوب سيناء

وزير الرى يتابع موقف التعامل مع الأمطار التى تساقطت على جنوب سيناء

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد