مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
محافظات

حملاتها مكثفة بالمنيا وضبط 320 مخالفة تموينية متنوعة

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عماد كدواني.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 199 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف أو التجميع.

وأضاف ان الحملات اسفرت عن ضبط 72 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 34 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات، وعدم مزاولة النشاط، وعدم حمل شهادة صحية، والغش التجاري، بالإضافة إلى 15 محضرًا في مجال المواد البترولية.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

