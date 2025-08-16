حالتهم مستقرة.. التفاصيل الكاملة لإصابة 8 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بملوي بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لاصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، بتوقيع الكشف الطبي على المصابين تبين استقرار حالتهم الصحيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض تسمم، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال، بدائرة مركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، واستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وهم حمادة. ع. ر 50 سنة، وحامد. م. ص 8 سنوات، وأحمد. م. ح 8 سنوات ، وإيمان. م. ص 36 سنة، وياسين. م. ص 11 سنة، وشوقي. م. ص 18 سنة، وفدوى. ع. ع 17 سنة، وخورشيد. م. ص 17 سنة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، بتوقيع الكشف الطبي تبين أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.