قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
محافظات

حالتهم مستقرة.. التفاصيل الكاملة لإصابة 8 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بملوي بالمنيا

ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لاصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، بتوقيع الكشف الطبي على المصابين تبين استقرار حالتهم الصحيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض تسمم، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال، بدائرة مركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، واستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وهم حمادة. ع. ر 50 سنة، وحامد. م. ص 8 سنوات، وأحمد. م. ح 8 سنوات ، وإيمان. م. ص 36 سنة، وياسين. م. ص 11 سنة، وشوقي. م. ص 18 سنة، وفدوى. ع. ع 17 سنة، وخورشيد. م. ص 17 سنة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، بتوقيع الكشف الطبي تبين أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.

المنيا ملوى إصابة التسمم

ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
مصنع نورمال
أمينة خليل
