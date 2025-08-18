بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد مدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية بمدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية، والمقامة على مساحة 2100م2 بتكلفة إجمالية قدرها 13.57 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق المحرومة، بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية متميزة.

شملت جولة المحافظ تفقد أقسام المدرسة (قاعات رياض الأطفال – الفصول الدراسية – دورات المياه – غرفة التدبير المنزلي – المكتبة – غرفة الزائرة الصحية – المكاتب الإدارية)، حيث اطمأن على التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلاب، وشبكات الإنترنت، والسبورات، وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء.

ووجه باستكمال ما تبقى من الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية، لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن التعليم يأتي في صدارة أولويات أجندة التنمية بالمحافظة.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أن التوسع في إنشاء المدارس الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم للقضاء على الكثافات الطلابية، وتلبية احتياجات القرى والمناطق المحرومة، لافتًا إلى أن المنيا تشهد خطوات جادة في هذا القطاع من خلال تنفيذ أعمال توسعات وإنشاءات وتطوير العديد من المدارس، بما يساهم في تقليل الكثافة داخل الفصول وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء كدواني أن هناك متابعة دورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة، قائلًا: إننا مستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب، كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

من جانبه، قدم المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، شرحًا موجزًا حول مكونات المدرسة الجديدة، والتي تضم 11 فصلًا تعليميًا بواقع (فصلين لرياض الأطفال، 6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية)، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية من غرفة طبيب، وقاعة متعددة الأغراض، ومكتبة إلكترونية، ومن المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد لخدمة أهالي عزبة الجبرتي بمجلس قروي البرجاية والقرى المجاورة.

وخلال جولته، التقى اللواء كدواني بأهالي عزبة الجبرتي، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتي تمثلت في إنشاء وحدة صحية لخدمة أهالي القرية، وتمهيد طريق القرية والطرق الرابطة بينها وبين القرى المجاورة، مؤكداً حرص المحافظة على دراسة تلك الطلبات والعمل على تلبيتها وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته، صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

