نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية بالمنيا: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، وقوف الشعب المصرى الكامل خلف الموقف المصري الثابت الرافض لأي مخطط لتهجير إخوتنا الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، مشيرا إلى أن ما يُحاك في الخفاء من مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير أهل غزة هو جريمة نكراء تُدار بأيد صهيونية، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية واغتيال حلم الدولة المستقلة.

وأكد غلاب، في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن مصر — بحكمة قيادتها السياسية — كشفت زيف هذه المخططات، وأكدت أن الدول المُتحدث عنها رفضت المشاركة في هذه الجريمة الدولية التي تنتهك كل مواثيق القانون الإنساني، وتُجسد أبشع أشكال التطهير العرقي. وتابع قائلا: "نجدد التحذير: التهجير — قسريًّا كان أم تحت زعم "الطوعية" بواسطة تجويع الشعب وهدم بيوته — جريمة حرب لن تمر."

ولفت إلى أن إسرائيل حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق لترحيلهم قسرا.. وهذا مخطط استعماري قديم لن نسمح بتكراره، مؤكدا أن مصر لن تكون معبرا للتهجير، ولن تكون شريكا في الظلم التاريخي بحق شعب أعزل يحاصر منذ ٧٥ عاما، داعيا دول العالم لعدم المشاركة فى هذه الجريمة، التى سيدفع المشاركون فيها ثمنا سياسيا وإنسانيا لا يُحتمل.

عمرو غلاب حزب الجبهة الوطنية الشعب المصرى تهجير أهل غزة غزة

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

السكر

اطمئن الآن.. استشاري تكشف أعراض مقاومة الأنسولين

مرض السكر

هل مقاومة الأنسولين تعني الإصابة بمرض السكر؟.. استشاري تكشف

بوتين

مسؤول بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تطالب بوقف إطلاق النار في دونباس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

