الجبهة الوطنية بالمنيا: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، وقوف الشعب المصرى الكامل خلف الموقف المصري الثابت الرافض لأي مخطط لتهجير إخوتنا الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، مشيرا إلى أن ما يُحاك في الخفاء من مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير أهل غزة هو جريمة نكراء تُدار بأيد صهيونية، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية واغتيال حلم الدولة المستقلة.

وأكد غلاب، في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن مصر — بحكمة قيادتها السياسية — كشفت زيف هذه المخططات، وأكدت أن الدول المُتحدث عنها رفضت المشاركة في هذه الجريمة الدولية التي تنتهك كل مواثيق القانون الإنساني، وتُجسد أبشع أشكال التطهير العرقي. وتابع قائلا: "نجدد التحذير: التهجير — قسريًّا كان أم تحت زعم "الطوعية" بواسطة تجويع الشعب وهدم بيوته — جريمة حرب لن تمر."

ولفت إلى أن إسرائيل حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق لترحيلهم قسرا.. وهذا مخطط استعماري قديم لن نسمح بتكراره، مؤكدا أن مصر لن تكون معبرا للتهجير، ولن تكون شريكا في الظلم التاريخي بحق شعب أعزل يحاصر منذ ٧٥ عاما، داعيا دول العالم لعدم المشاركة فى هذه الجريمة، التى سيدفع المشاركون فيها ثمنا سياسيا وإنسانيا لا يُحتمل.