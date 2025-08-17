برلماني: إدراج الجامعات المصرية ضمن الأفضل عالميًا يعزز مكانة مصر التعليمية

أشاد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.





وأوضح النائب أن هذا التقدم الدولي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استراتيجية واضحة تتبناها الدولة لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، بداية من الاهتمام بالنشر الدولي للبحوث، مرورًا بتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية، وصولًا إلى الاستثمار في العنصر البشري من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.



وأكد الدكتور هشام حسين أن دخول جامعات مصرية كبرى مثل القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، والمنصورة، والأزهر، والزقازيق، ضمن قائمة التصنيف العالمي، يُمثل شهادة موثوقة على قدرة التعليم المصري على المنافسة في الساحة الدولية، ويضع مصر على خريطة التعليم العالي كمنصة إقليمية رائدة، متسقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.



ودعا النائب إلى استمرار دعم الجامعات المصرية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن الحفاظ على هذا التقدم وتعظيم الاستفادة منه، مشددًا على أن الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.