برلمانية: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والتاريخي برفض التهجير القسري للفلسطنيين

ثمنت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بيان الخارجية المصرية بشأن التأكيد علي رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم مؤكدة أن مصر قيادة وحكومة وشعباً موقفها ثابت برفض التهجير القسري للفلسطنين من أراضيهم بأي صورة حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.



وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها أن الشعب الفلسطيني الأعزل منذ احداث السابع من اكتوبر 2023 هو يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدزان الإسرائيلي الغاشم والمستمر وتابعت قائلة : أن الإحتلال الإسرائيلي يعمل علي تجويع وحصار الشعب الفلسطيني وهدفه هو التهجير القسري لهم من أراضيهم وهذا ما يتنافي مع كل مبادي القانون الدولي وحقوق الإنسان

أكدت عضو مجلس النواب أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن احتلال قطاع غزة، يخلق مزيدا من التوتر والصراع في منطقة الشرق الاوسط، بما يمثله من تعدي صارخ علي الشعب الفلسطيني الاعزل واستمرار للتجويع والحصار والإبادة الجماعية.

ودعت د. شيماء نبيه ،المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، ومنع التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم لان ذلك يمثل جريمة إنسانية غير مسبوقة ومنافية لكل مباديء القانون الدولي وحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها متابعة مصر بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، مؤكدة أن تلك المحاولات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.