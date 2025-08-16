قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: بيان وزراء الخارجية العرب صفعة قوية للاحتلال وتأكيد على وحدة الصف لدعم فلسطين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن ما تضمنه البيان من مواقف واضحة وحاسمة تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض سياسات الاحتلال التوسعية.

وقال سويلم، إن البيان كان بمثابة رسالة ردع قوية لحكومة الاحتلال التي تحاول الترويج لمزاعم باطلة حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهي أوهام استعمارية بائدة لا مكان لها في الواقع ولا في القانون الدولي. وأضاف أن الموقف العربي والإسلامي الموحد يثبت أن قضية فلسطين ستظل على رأس أولويات الأمة، وأن أي محاولات لطمسها أو تصفيتها ستواجه بالرفض التام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإدانة الصريحة لمخططات الاستيطان وخاصة خطة البناء في منطقة "E1"، تمثل نقطة جوهرية في البيان، إذ تعري النوايا الإسرائيلية الهادفة لابتلاع الأرض الفلسطينية، وتقوّض بشكل متعمد فرص تحقيق السلام. وشدد على أن مثل هذه السياسات العدوانية لن تجر إلا مزيداً من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض فلسطين.

كما ثمن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن،  موقف وزراء الخارجية العرب والإسلاميين في رفض التهجير القسري والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة أن تتحمل دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضيها بما فيها القدس الشرقية، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن البيان أرسل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، أبرزها ضرورة تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن جرائمها في قطاع غزة من حصار وتجويع وقصف وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، مؤكداً أن الاستمرار في التغاضي عن هذه الجرائم يشكل وصمة عار على جبين المنظمات الدولية الصامتة.

وأشار سويلم إلى أن هذا الموقف التاريخي المشترك يعزز قوة الدبلوماسية العربية والإسلامية، ويؤكد أن الأمة قادرة على فرض كلمتها متى توحدت، داعياً في الوقت ذاته إلى تحويل هذه المواقف السياسية إلى خطوات عملية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، لفرض عقوبات على الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب هشام سويلم أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ودعم الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.
وشدد على أن ممارسات الاحتلال، مهما بلغت من عنف ووحشية، لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثني العرب والمسلمين عن مساندتهم، مشيراً إلى أن المستقبل حتمًا سيكون للسلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.

غزة فلسطين البرلمان مجلس الشيوخ النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

بناء المساجد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد