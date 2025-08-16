برلماني: بيان وزراء الخارجية العرب صفعة قوية للاحتلال وتأكيد على وحدة الصف لدعم فلسطين

أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن ما تضمنه البيان من مواقف واضحة وحاسمة تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض سياسات الاحتلال التوسعية.

وقال سويلم، إن البيان كان بمثابة رسالة ردع قوية لحكومة الاحتلال التي تحاول الترويج لمزاعم باطلة حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهي أوهام استعمارية بائدة لا مكان لها في الواقع ولا في القانون الدولي. وأضاف أن الموقف العربي والإسلامي الموحد يثبت أن قضية فلسطين ستظل على رأس أولويات الأمة، وأن أي محاولات لطمسها أو تصفيتها ستواجه بالرفض التام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإدانة الصريحة لمخططات الاستيطان وخاصة خطة البناء في منطقة "E1"، تمثل نقطة جوهرية في البيان، إذ تعري النوايا الإسرائيلية الهادفة لابتلاع الأرض الفلسطينية، وتقوّض بشكل متعمد فرص تحقيق السلام. وشدد على أن مثل هذه السياسات العدوانية لن تجر إلا مزيداً من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض فلسطين.

كما ثمن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، موقف وزراء الخارجية العرب والإسلاميين في رفض التهجير القسري والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة أن تتحمل دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضيها بما فيها القدس الشرقية، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن البيان أرسل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، أبرزها ضرورة تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن جرائمها في قطاع غزة من حصار وتجويع وقصف وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، مؤكداً أن الاستمرار في التغاضي عن هذه الجرائم يشكل وصمة عار على جبين المنظمات الدولية الصامتة.

وأشار سويلم إلى أن هذا الموقف التاريخي المشترك يعزز قوة الدبلوماسية العربية والإسلامية، ويؤكد أن الأمة قادرة على فرض كلمتها متى توحدت، داعياً في الوقت ذاته إلى تحويل هذه المواقف السياسية إلى خطوات عملية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، لفرض عقوبات على الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب هشام سويلم أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ودعم الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن ممارسات الاحتلال، مهما بلغت من عنف ووحشية، لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثني العرب والمسلمين عن مساندتهم، مشيراً إلى أن المستقبل حتمًا سيكون للسلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.