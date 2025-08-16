قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
توك شو

خبير: الاحتلال مسؤول عن قـ.ــتل المدنيين ومنع المساعدات في غزة بدعم أمريكي

أكد الدكتور مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء مقتل نحو 1200 فلسطيني ممن حاولوا الحصول على مساعدات من مؤسسة «غزة - غير الإنسانية»، موضحًا أن العاملين في تلك المؤسسة شاركوا في هذه الجريمة، في وقت يعاني فيه نحو مليونين ونصف فلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة نتيجة حرب الإبادة الجماعية.

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أكثر من 100 مؤسسة عاملة وقانونية في القطاع، لكن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو أربع مرات متتالية لعرقلة صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة، كما فرضت عقوبات على قضاة في محكمتي العدل والجنايات الدوليتين بسبب إدانتهم لجرائم الاحتلال، وهو ما يعكس انحيازها الكامل لإسرائيل.

وأوضح أن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية تمتلك تقارير موثقة عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن من يمنع دخول المساعدات ويسيطر على سبعة معابر رئيسية بالقطاع منذ مارس الماضي وحتى اليوم هو جيش الاحتلال نفسه، مشددًا على أن الدعم الأمريكي لا يقتصر على الحماية السياسية فحسب، بل يمتد إلى خط إمداد عسكري متواصل منذ 7 أكتوبر 2023، يستهدف قتل الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.

الولايات المتحدة القطاع عن قرب مع أمل الحناوي الاحتلال

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

واشنطن تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني

تقارير عبرية تكشف كيف يمكن لإسرائيل استغلال أزمة العطش في إيران

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

