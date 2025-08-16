خبير: الاحتلال مسؤول عن قـ.ــتل المدنيين ومنع المساعدات في غزة بدعم أمريكي

أكد الدكتور مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء مقتل نحو 1200 فلسطيني ممن حاولوا الحصول على مساعدات من مؤسسة «غزة - غير الإنسانية»، موضحًا أن العاملين في تلك المؤسسة شاركوا في هذه الجريمة، في وقت يعاني فيه نحو مليونين ونصف فلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة نتيجة حرب الإبادة الجماعية.

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أكثر من 100 مؤسسة عاملة وقانونية في القطاع، لكن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو أربع مرات متتالية لعرقلة صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة، كما فرضت عقوبات على قضاة في محكمتي العدل والجنايات الدوليتين بسبب إدانتهم لجرائم الاحتلال، وهو ما يعكس انحيازها الكامل لإسرائيل.

وأوضح أن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية تمتلك تقارير موثقة عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن من يمنع دخول المساعدات ويسيطر على سبعة معابر رئيسية بالقطاع منذ مارس الماضي وحتى اليوم هو جيش الاحتلال نفسه، مشددًا على أن الدعم الأمريكي لا يقتصر على الحماية السياسية فحسب، بل يمتد إلى خط إمداد عسكري متواصل منذ 7 أكتوبر 2023، يستهدف قتل الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.