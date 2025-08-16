من أجل حلم إسرائيل الكبرى.. هند الضاوي: نتنياهو يسعى لتهجير سكان غزة

أكدت الكاتبة الصحفية المصرية هند الضاوي، أن الهدف الأساسي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ اندلاع الحرب هو تهجير سكان قطاع غزة خارج الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه هي المرحلة التي يستغلها لتحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى» بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب جرائم إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أن نقل السكان من وسط القطاع إلى جنوبه ليس سوى خطوة في سياق مخطط أكبر يهدف إلى حشر الفلسطينيين في مناطق ضيقة تشبه «الجيتوهات» تمهيدًا لتهجيرهم لاحقًا.

وأضافت الضاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو يواصل الحرب لأهداف شخصية، لكنه أيضًا يحاول القفز على المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى تهدئة تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بتخوفه من اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية المتوقع في سبتمبر المقبل، وهو ما يدفعه إلى التصعيد العسكري داخل غزة لمنع هذا الاعتراف.

ولفتت إلى أن التدخل البري الإسرائيلي في غزة منذ بداية الحرب كبّد الاحتلال خسائر بشرية وعسكرية كبيرة، فضلًا عن أزمة حادة في تجنيد جنود الاحتياط وتداعيات اقتصادية خطيرة، موضحة أن المواقف الدولية متباينة، حيث أشار الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن إلى أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار طويلًا دون دعم خارجي، بينما يتعامل دونالد ترامب بمنطق الصفقات ولا يريد خسائر في حرب طويلة، في حين يواصل نتنياهو محاولاته دون أي ضمانات بالنجاح.