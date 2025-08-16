قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة

محمود الهباش
محمود الهباش
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن بنيامين نتنياهو طرح منذ الثامن من أكتوبر 2023 مخططًا لتهجير سكان قطاع غزة عقب بدء عدوان الاحتلال، مشددًا على أن مصر والأردن كانتا أول من تصدى لهذا المشروع لكونهما الدولتين اللتين تحدان الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وأكد الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تطابق الموقف المصري مع الموقف الفلسطيني رسميًا وشعبيًا، ساهم في حشد الموقف العربي والدولي الرافض للمخطط، مضيفًا: «لولا الموقف المصري الصارم والأردني الذي تحول إلى موقف عربي جامع، ربما كانت إسرائيل نجحت في فرض مخططها الشيطاني لتصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف أنه يتذكر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حين أكد أن مصر لن تقبل أن تكون أرضها بوابة لتهجير الفلسطينيين أو لتصفية قضيتهم، معتبرًا أن هذا الموقف مثل حجر الزاوية في إفشال المخطط الإسرائيلي، متابعًا: «فكرة تشكيل لجنة تضم 15 شخصية تكنوقراط غير منتمية للفصائل لإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من استلام مهامها ليست جديدة، بل هي اقتراح مصري فلسطيني مشترك»، موضحًا أن فلسطين قبلت بهذا المقترح لثقتها بأن مصر لا تتحرك إلا بما يخدم مصلحة القضية الفلسطينية ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني.

