محافظات

رئيس جامعة المنيا: التحديات في الحصول على فرص عمل باتت أكبر والشهادة وحدها لم تعد كافية

مبادرة كن مستعداً
مبادرة كن مستعداً
ايمن رياض

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فعاليات اليوم الأول من المبادرة الرئاسية كن مستعداً للانضمام إلى مليون مؤهل مبتكر، والتي تنفذها الجامعة ضمن مبادرة “تحالف وتنمية” لتأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم، بإشراف المركز الجامعي للتطوير المهني. وقد رافق سيادته في الجولة الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ومدير وحدة مشروعات التطوير بالجامعة، والدكتورة لاميس الجافي، مدير مركز التطوير المهني الجامعي.

انطلقت الفعاليات بالمسار المهني وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية والشخصية ومهارات المستقبل، وذلك لتعزيز قدرتهم على التعامل مع ضغوط العمل وإدارة المواقف اليومية وتطوير التفاعل الإيجابي مع بيئات العمل المختلفة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن مبادرة “كن مستعداً” تجسد التزام الجامعة برفع كفاءة طلابها وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مشيراً إلى أن التحديات في الحصول على فرص عمل باتت أكبر، وأن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية، الأمر الذي يجعل من الضروري على الشباب إعداد خطة واضحة للمستقبل وتطوير الذات وتعزيز المهارات لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي أن المسار الأول للمبادرة يركز على تدريب الطلاب والخريجين على كتابة السيرة الذاتية وتقديم الذات وبناء الحسابات الاحترافية على المنصات الإلكترونية وتحديد العلامة الشخصية التي تميزهم في بيئات العمل التنافسية، فضلاً عن التخطيط طويل المدى للمستقبل وتحمل المسؤوليات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة لاميس الجافي إلى أن المركز منذ إنشائه عام 2018 يعمل على دعم الطلاب من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والملتقيات التوظيفية، ومع انطلاق مبادرة “كن مستعداً” أصبح المركز يهدف إلى إكساب الطلاب والخريجين مهارات الاستعداد المهني والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، مؤكدة أن جميع الدورات التدريبية مجانية ومتاحة لطلاب وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية.
