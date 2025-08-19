قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا الأهلية تستعد لافتتاح معامل جديدة بالعلاج الطبيعي وطب الأسنان والحاسبات

اجتماع الجامعة الأهلية
اجتماع الجامعة الأهلية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومديري البرامج، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالجامعة، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعات الأهلية تشهد تغيراً جوهرياً في فكر الإدارة والعمل بالجامعات المصرية، بما يتجاوز حدود التحسينات التدريجية ليحقق قفزات نوعية في الأداء، من خلال تطبيق أحدث النظم واللوائح لإدارة جامعات الجيل الرابع، والاعتماد على تقنيات حديثة لرفع الكفاءة، وتقليل المستويات الإدارية، وإنشاء فرق عمل متعددة الوظائف.

وأشار  إلى أن المرشد الأكاديمي في البرامج الدراسية يوفّر دعماً فنياً وعلمياً وإرشادياً شاملاً للطلاب طوال مسيرتهم الجامعية، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية، والتغلب على التحديات الدراسية، وتطوير مهاراتهم، وفهم اللوائح الجامعية.

 كما يساند الطلاب في إعداد جداولهم الدراسية، ومساعدتهم على تجاوز العقبات وتحقيق النجاح المنشود.


وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاستكمال افتتاح المعامل الدراسية بمختلف البرامج وتوفير الفنيين المتخصصين للعمل بها، حيث أعلن رئيس الجامعة عن استعداد كلية العلاج الطبيعي لافتتاح معامل العلاج المائي والكهربائي ومعامل القياسات، التي تحتوي على مجموعة من الأجهزة تخدم مقررات برنامج العلاج الطبيعي، والعلوم العصبية، وتوفير بيئة عملية تمكن الطلاب من تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها واكتساب الخبرة اللازمة لممارسة المهنة بفعالية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز باقي معامل كلية طب الأسنان، التي تشمل معمل الاستعاضة الصناعية، وشبكة الهواء، ومعامل المحاكاة، إضافة إلى استكمال كافة المستلزمات من الأجهزة الطبية المتخصصة. وتم توريد أكثر من 200 ميكروسكوب رقمي متطور لخدمة كليات القطاع الطبي، ومضاعفة معامل الفيزياء مع تحديد التجارب الجديدة المطلوب إضافتها بها.

وأشار إلى أنه تم توريد 150 جهاز حاسب آلي جديد لدعم معامل الحاسب ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتوفير عينات تشريحية متخصصة لمعامل التشريح والطب الشرعي.

كما ناقش المجلس القواعد الأولية لإعداد الجداول الدراسية للعام الجامعي الجديد، بما يحقق الانضباط الأكاديمي، ويضمن التوازن بين المحاضرات النظرية والأنشطة العملية في جميع المدرجات والقاعات والمعامل، لكل من القطاعات الطبية والهندسية والإنسانية، وبما يحقق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، ويتيح للطلاب الاستفادة القصوى من الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة.

المنيا جامعة المنيا الأهلية معامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

استراليا

استراليا : حكومة نتنياهو تعمل على عزل دولة الإحتلال

الشرطة السورية

سوريا .. مقتل عنصري أمن جراء إطلاق نار باتجاه دورية للشرطة من سيارة مشبوهة

زلزال

زلزال بقوة 5.1 يضرب شرق أفغانستان

بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد