رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
ضمن مشروع "المصريون يتعلمون".. فتح 53 فصلاً لمحو الأمية بـ4 مراكز بالمنيا

ايمان رياض

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن فتح 53 فصلاً لمحو الأمية في 4 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الماضى، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

المصريون يتعلمون 

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 53 فصلاً بمراكز (مطاى ـ ملوى ـ أبوقرقاص ـ ديرمواس)، بما يتيح استقبال 530 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

في سياق متصل ، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية بمدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية، والمقامة على مساحة 2100م2 بتكلفة إجمالية قدرها 13.57 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق المحرومة، بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية متميزة.

شملت جولة المحافظ تفقد أقسام المدرسة (قاعات رياض الأطفال – الفصول الدراسية – دورات المياه – غرفة التدبير المنزلي – المكتبة – غرفة الزائرة الصحية – المكاتب الإدارية)، حيث اطمأن على التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلاب، وشبكات الإنترنت، والسبورات، وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء.

ووجه باستكمال ما تبقى من الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية، لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن التعليم يأتي في صدارة أولويات أجندة التنمية بالمحافظة.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أن التوسع في إنشاء المدارس الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم للقضاء على الكثافات الطلابية، وتلبية احتياجات القرى والمناطق المحرومة، لافتًا إلى أن المنيا تشهد خطوات جادة في هذا القطاع من خلال تنفيذ أعمال توسعات وإنشاءات وتطوير العديد من المدارس، بما يساهم في تقليل الكثافة داخل الفصول وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء كدواني أن هناك متابعة دورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة، قائلًا: “إننا مستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب، كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

