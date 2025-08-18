قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا يلتقي بعدد من أبنائها البارزين في صناعة السيارات الكهربائية بألمانيا والصين

رئيس الجامعة يستقبل العالمين
رئيس الجامعة يستقبل العالمين
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اثنين من أبنائها العلماء وخبرائها البارزين في صناعة السيارات الكهربائية، في إطار دعم وتشجيع الكوادر الجامعية المتميزة، وهما الدكتور مينا مراد قلدس، مدير أنظمة التحكم في السيارات بشركة "فورد" العالمية، والمدرّس السابق بقسم هندسة السيارات والجرارات بكلية الهندسة، والدكتور محمد أحمد كمال، الأستاذ المساعد بالقسم والباحث الدولى حالياً فى  الأكاديمية الصينية للعلوم، كأول مصري يعمل في مجال تطوير وتصنيع زيوت التشحيم والمواد ذاتية التشحيم للسيارات الكهربائية.

شهد اللقاء الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر رفعت توفيق وكيل كلية الهندسة، والدكتور حسام رمضان مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وأعرب الدكتور عصام فرحات عن اعتزازه بإنجازات أبناء الجامعة ونجاحاتهم خارج الوطن، مؤكداً أن الزيارة تأتي في سياق الجهود الوطنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتوسع في الاستثمارات بهذا القطاع الواعد، بما يحقق رؤية مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف أن اللقاء يعكس استراتيجية الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتوظيفه لخدمة التنمية، وتحقيق الاستدامة في التعليم العالي، وربط مؤسسات التعليم بمتطلبات الصناعة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إلى جانب تشجيع التعاون الدولي.

ناقش اللقاء مستقبل صناعة السيارات الكهربائية وسبل توطين تصنيع مكوّناتها وأجزائها المكملة، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تطرق النقاش إلى ربط البرنامج الأكاديمي الجديد المقترح في قسم هندسة السيارات والجرارات تحت مسمى "هندسة المركبات الكهربائية الذكية" بشريك صناعي محلي بارز لضمان نجاحه، بالإضافة إلى بحث مقترح إنشاء مركز صيانة تكنولوجي لتدريب الطلاب بالشراكة مع هذا الشريك الصناعي.

كما أكد رئيس الجامعة تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون العلمي والتدريبي مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والصناعية في ألمانيا، ومع شركة "فورد" العالمية، وكذلك عقد بروتوكول تعاون للتبادل الطلابي بين قسم اللغة الصينية بكلية الألسن والجامعات الصينية، أسوة بالنماذج الناجحة في الجامعات المصرية.

يُذكر أن الدكتور مينا مراد قلدس حصل عام 2012 على جائزة Mayers Award من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية كأفضل تقييم لنظام تحكم في أنظمة التعليق بالسيارات، وله ثماني براءات اختراع في هذا المجال، كما حصل الدكتور محمد أحمد كمال على جائزة الدولة التشجيعية عام 2020، وجائزة أفضل رسالة دكتوراه من جامعة يوهان في الصين عام 2019.
 

المنيا جامعة علماء السيارات

