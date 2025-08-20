قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تزامنًا مع بدء الموسم السياحي.. وفود ألمانية ومجرية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

ايمن رياض

استقبلت محافظة المنيا، وفودًا سياحية من ألمانيا والمجر، في مستهل الموسم السياحي لهذا العام، حيث شملت زيارتهم عددًا من المواقع الأثرية البارزة بالمحافظة، من بينها منطقتا تل العمارنة وبني حسن.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي قطاع السياحة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات بالمواقع الأثرية ، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين، بما يضمن تجربة سياحية متميزة.

مقصد سياحية 

وأضاف المحافظ ، أن المنيا تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجمع بين الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، مما يجعلها مقصدًا متميزًا للوفود من مختلف الجنسيات، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز برامج الترويج للمحافظة.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة و رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، وتطوير المرافق الخدمية بالمواقع السياحية، بما يضمن توفير بيئة حضارية جاذبة للزائرين.

محافظ المنيا وفود ألمانية ومجرية الموسم السياحي المناطق الأثرية تل العمارنة وبني حسن

نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
